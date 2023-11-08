【券商點睇】拿地加速但依舊謹慎 中國海外銷售優於行業平均

國泰君安指出，中國海外（00688）銷售額增速高於行業平均，主要由大幅提升的銷售均價推動。根據克而瑞統計，2023年首三季公司累計權益銷售金額2,151億元（人民幣，下同）、新增土地貨值1,201億元，分別位列行業第2、第50，預期隨著行業逐漸回暖，將繼續實現銷售改善，保持規模擴張。

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報告稱，首8個月公司累計新增土地儲備僅14宗，而9月單月公司就新收購9幅地塊，新增土地面積42.7萬平方米，新增總樓面面積140.9萬方平米，新增應佔樓面面積129.8萬平方米，土地出讓金263.9億元。從分布上看，9塊地皮均位於一二綫城市，總體來看，拿地加速但依舊謹慎。

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該行維持中國海外（00688）的「增持」評級，預計2023至2025年業績增速為4.1%、11%、14%，每股盈利為2.21元、2.46元，2.8元。據公司公告，2023年9月單月中國海外系列公司實現銷售額280.7億元，按年增長23%，增速較上月提升39個百分點；銷售面積99.5萬平方米，按年下跌20%，跌幅較上月收窄4個百分點。

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責任編輯：林衛