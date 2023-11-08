【芯片大戰】台積電德國合資廠獲批　三歐企可持3成股份

▲ 【芯片大戰】德國批准三家歐資企業 可持有台積電德國工廠3成股份

德國反壟斷機構公布，正式批准博世（Bosch）、英飛凌 （Infineon） 和恩智浦 （美：NXPI）三家歐資企業，可分別持有台積電（美：TSM）位於德國德勒斯登（Dresden）的半導體工廠的1成股份。

聲明指出，最近的地緣政治動盪顯示，安全獲取半導體非常重要，特別是對於德國工業而言，未來將致力促進更多半導體生產商在歐洲和德國營運。

台積電8月初宣布，計劃與上述企業合資設廠，選址位於德國東部科技重鎮、有「矽薩克森」之稱的德勒斯登。該廠主要生產16/28納米的成熟製程芯片，針對德國及歐盟市場之車用、家電與工業應用等需求，料在2024年下半年動工興建、2027年完工啟動，預計將聘用2,000名員工。

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編輯：伍鍵文