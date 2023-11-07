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【數字人民幣】馬可數字科技指旗下公司與工行系統成功對接　實現數字人民幣代發功能

股市 22:35 2023/11/07

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馬可數字科技 （01942） 公布，指董事會注意到有網上平台公司間接非全資附屬公司中保科創發布的新聞受到討論，並澄清中保科創數字人民幣綜合技術服務平台，與工商銀行 （01398） 總行已成功實現系統對接。實現了數字人民幣代發功能，可為保險行業提高了支付結算效率，同時降低交易費用。

公司指，該新聞於今年8月17日發佈，指工商銀行已實施應用數字人民幣，向長沙地區保險業批量代發佣金。集團澄清指， 經過多日開發，中保科創數字人民幣綜合技術服務平台與工商銀行總行已成功實現系統對接。

再者，系統對接既為保險公司節約了成本，為數幣運營機構開展數字人民幣代發業務積累了寶貴經驗。 然而，基於保密條款，中保科創將僅於取得工商銀行許可後披露其合作詳情。

公司提到，中保科創計劃進一步推進數字人民幣試點應用的技術服務工作，擬探索數字人民幣在保險行業及其他行業的應用，推動應用增量擴面。並將專注於可提升整體數字體驗及完善生態的場景創新。

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編輯：葉志偉

港股 人工智能 馬可數字科技（01942） 銀行 人民幣 長沙 工商銀行（01398）
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