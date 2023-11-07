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【儲局官員】古爾斯比：聯儲局不會預先判斷利率　長債息升相當於收緊政策

股市 22:02 2023/11/07

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聯儲局本月再度跳過加息，聯邦基金利率維持5.25至5.5厘水平，芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，經濟開始放緩，就業市場正趨向更好的平衡，聯儲局首要任務仍是降低通脹，不想預先作出利率決定，要收集大量信息再作決定。

他表示，只要聯儲局在降低通脹方面取得進展，其後唯一問題便是當局要將高利率維持多長時間，惟表明不喜歡預先承諾利率走向，始終距離下次會議仍有數周時間，可根據數據了解至今經濟對加息累積的影響。並相信依然有可能找到一條黃金路徑，在不陷入衰退的情況下降低通脹。

古爾斯比又提到，聯儲局正在關注國債息率波動，需要弄清楚究竟由甚麼因素推動長債息上升，並指長債息率如保持在較高水平，很可能相當於收緊政策。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 國債 通脹
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