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萬科深圳部分項目 或獲大股東逾100億人幣承接

股樓投資 21:47 2023/11/07

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內房萬科企業（02202）公布，第一大股東深圳市地鐵集團將研究制定各種工具以全力支持該集團，包括承接該集團在深圳的部分城市更新項目，交易金額預計超過100億元人民幣，並正在積極準備，擇機購買該集團在公開市場發行的債券。集團指，深鐵集團在與金融機構的溝通會議上表示，看好該集團的發展前景，從未制定過任何減持該集團股份的計劃，也從未表達過要減持的想法。同時為提振市場信心，深鐵集團將研究制定並有序釋放各種有效的工具，全力支持該集團，承接該集團在深圳的部分城市更新項目，幫助該集團盤活大宗資產，為其注入新的流動性。

【阿里巴巴9988】美上市物流商百世 獲阿里財團提出私有化  詳情請看【下一頁

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

滙證發表研報，，對於萬科獲再融資、變現資產及收購債券支持，大股東及政府行動合理，亦相信在此背景下，公司流動性風險可控。這消息有助恢復市場信心，重申「買入」評級及目標價14.5元。基於目標每股資產淨值折讓50％，以及每股資產淨值預測28.9元不變，重申目標價及投資評級不變。

【內房危機】碧服逾7成溢價增持合富輝煌 涉資1.58億 持股將增至38.1%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

萬科企業（02202） 港股

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