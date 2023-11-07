萬科深圳部分項目 或獲大股東逾100億人幣承接

內房萬科企業（02202）公布，第一大股東深圳市地鐵集團將研究制定各種工具以全力支持該集團，包括承接該集團在深圳的部分城市更新項目，交易金額預計超過100億元人民幣，並正在積極準備，擇機購買該集團在公開市場發行的債券。集團指，深鐵集團在與金融機構的溝通會議上表示，看好該集團的發展前景，從未制定過任何減持該集團股份的計劃，也從未表達過要減持的想法。同時為提振市場信心，深鐵集團將研究制定並有序釋放各種有效的工具，全力支持該集團，承接該集團在深圳的部分城市更新項目，幫助該集團盤活大宗資產，為其注入新的流動性。

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滙證發表研報，，對於萬科獲再融資、變現資產及收購債券支持，大股東及政府行動合理，亦相信在此背景下，公司流動性風險可控。這消息有助恢復市場信心，重申「買入」評級及目標價14.5元。基於目標每股資產淨值折讓50％，以及每股資產淨值預測28.9元不變，重申目標價及投資評級不變。

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