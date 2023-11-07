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【專利大戰】Nike狀告New Balance　指侵犯其鞋面專利「Flyknit」

股市 20:41 2023/11/07

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Nike（美：NKE）周一（6日）就其鞋面製造技術「Flyknit」，再向聯邦法院提起訴訟，指同業New Balance和Skechers（美：SKX）的多款運動鞋涉嫌侵犯其技術專利「Flyknit」，稱有關侵權「造成了經濟損失和不可彌補的傷害」，要求法院下令永久禁止兩家公司的侵權行為。暫未知所索償金額。

3家公司暫未就事件作出回應。

訴訟文件指，包含 New Balance 的 Fresh Foam、FuelCell、Tekela與其他系列品牌，以及Skechers旗下 Ultra Flex 和 Glide Step等鞋款，均在未經Nike授權之下，使用「Flyknit」專利。

事實上，這並非Nike首次以「Flyknit」技術，控告其他品牌侵權。Nike曾起訴Adidas、Puma和Lululemon （美：LULU）。惟Nike最終與Adidas和Puma達成和解，而Nike起訴 Lululemon 的案件仍在審理中。

Nike介紹，「Flyknit」技術以結實而輕盈紗線製成鞋面，為重點部位帶來支撐力、彈性與透氣性。Nike又在狀書中強調，「Flyknit」被譽為40多年來最具突破性的運動鞋創新，可減少製鞋過程中的材料使用量和污染。

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