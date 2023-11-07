【UNIQLO母企】迅銷：商品中使用回收材料的比例上升至8.5%

▲ 【UNIQLO母企】迅銷：商品使用回收材料的比例上升至8.5%

UNIQLO母企迅銷 （06288） 在「LifeWear = A New Industry」媒體研討會上表示，正在積極推動「RE.UNIQLO」計劃，促進對所有UNIQLO產品回收再用。自2020年推出再生羽絨外套後，迅銷集團致力繼續開發更多衣物回收改造商品，包括採用茄士咩、羊毛和棉質物料的服裝。

迅銷集團及旗下品牌於2023年度商品中使用低溫室氣體 （GHG） 排放等回收材料的比例上升至8.5%。在聚酯纖維產品中，再生聚酯目前佔所有聚酯用量的30%。同時，今年部分HEATTECH和AIRism產品首次使用再生聚酯和尼龍物料，部分PUFFTECH連帽外套亦有採用再生聚酯纖維。

為優化整體流程，迅銷集團正在構建一個穩定且靈活的供應鏈，當中包括透過與服裝和材料生產商建立的長期合作關係擴展到供應鏈上。為了更妥善掌握原材料採購的透明度和監測，迅銷集團正建立制度，以在企劃階段即能追蹤指定原材料的產地和質量，並將擴展到所有生產原料。

自 2023 年春夏季起，所有UNIQLO產品均可追溯到原材料來源。截至2023年8月，品牌已選定 了一些可與 UNIQLO建立長期關係的紡織加工廠。展望未來，迅銷集團計劃將這措施延伸到其他材料的紡織加工廠供應商。

另外，迅銷集團正在擴展其生產地域範圍。除了主要產地中國將持續擴大產量外，東南亞地區的生產比例也在增長，例如印尼和越南的國內生產比例已超過50%。迅銷集團亦將計劃於增長業 務的國家如印度擴充其本地生產。

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編輯：袁諾曦