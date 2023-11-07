恒地西洋菜北街項目命名曉柏峰　最快下周開售

恒地（00012）發展的長沙灣西洋菜北街456號項目正式命名為曉柏峰（THE PADDINGTON ）。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目最快周內上載樓書，然後公布首張價單，涉及約100伙，涵蓋開放式至2房單位，最快下周推售。

據發展商透露，公司為項目設置兩個示範單位，均為交樓標準示範單位，其中料涵蓋兩房戶型。

項目中文名字曉柏峰，繼承着公司在項目附近位處界限街的樓盤曉珀·御與曉珀系列。「峰」意指擁登峰造極之大器昂揚，更代表著項目頂層高於主教山，部分高層單位可擁峰頂之景。至於英文名額靈感就源自澳洲悉尼充滿活力的城市Paddington （帕丁頓），屬悉尼時尚文化據點、歷史文化和地方風情小鎮。

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