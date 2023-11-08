【中小企業】港人外遊及北上趨勢未止　地產、建造及零售業營商指數下跌

生產力局昨公布今年度第四季中小企領先營商指數，11大行業中以「進出口貿易及批發業」（46.7，+5.1）的升幅最高。相反「地產業」（39.2，-7.3）、「建造業」（42.8，-4.7）及「零售業」（43.2，-3.8）錄得較大的跌幅，「零售業」指數更下跌至2023年第一季度的水平。

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生產力局首席創新總監張梓昌指出，指數經歷上季回落後本季錄得輕微升幅，反映中小企整體營商氣氛有所改善。進出口貿易及批發業（46.7，+5.1）升幅最大，而專業及商用服務業（+1.7）、資訊及通訊業（+0.9）、運輸、倉庫及速遞服務業（+0.9）及金融及保險業（+0.8）的行業指數亦錄得輕微上升，顯示中小企對業務前景仍保持樂觀。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，零售業表現遜色是因為港人消費模式轉變，而且旅客來港消費意欲亦不如預期。港人在通關後外遊及北上消費，令更多本地消費力轉移至海外，導致零售業的表現較差，但指消費復甦步伐有望進一步提升。而地產和建造業也受經濟環境變化及息口影響而下跌。

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本報記者：李智賢

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