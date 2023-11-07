▲ 【中國救市】人行據報加推「第二支箭」撐民營房企債券融資 新城、美的置業等將獲支持

人民銀行據報加大針對房企支持力度，財聯社引述消息指，人行持續加力推動「第二支箭」支持民營房地產企業債券融資。近期「第二支箭」將支持新城控股 （01030） 、美的置業 （03990） 、卓越商管等民營房企發行債券融資，同時龍湖 （00960） 、金輝 （09993） 、華宇地產、新希望地產等多家民營房企債券發行項目正在穩步推進中。

報道指，未來有望看到「第二支箭」支持更多民營房企開展債券融資，滿足企業合理的融資需求，促進金融與房地產良性循環。所謂第二支箭是指，為債券發行進行保險，由人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。

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編輯：李哲毅