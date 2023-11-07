NOVO LAND 2A期周六售186伙　暫收逾800票　超額逾4倍

新鴻基地產（00016）發展的屯門NOVO LAND 2A期今日加推新價單，並將於於周六（11日)推售186伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六（11日）推售186伙，154伙以價單形式推售，32伙標售，周五截票。雷霆指，今年的租金指數已上升8%，相信2024年交投量會比2023年更活躍。

今日加推的5號價單，涉及117伙，涵蓋開放式至三房的不同戶型，折實價341.61萬至914.68萬元。折實呎價12,913元至15,143元。折實平均呎價約13,896元，雖然較上張價單升約逾9.5%，但發展商表示，新價單中的單位位於1座中高層，所以其實屬於原價加推。

新地代理總經理陳漢麟表示，周六以價單形式推售的154伙中，包括10伙開放式、26伙1房、72伙2房及46伙3房，按定價計，總市值近11億元。折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價12,345元至14,990元。銷售當天買家將分為A組及B組，其中優先揀樓的A組為有意購買開放式或三房單位買家，以及有意購入2至4伙單位的大手買家。該盤截至昨日已接獲約800張入票。即現時暫錄超額逾4倍。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁】

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