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意小鎮派逾23萬吸移民 申請人需低於40歲

環球社會熱點 08:05 2023/11/08

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意大利南部一個小鎮為改善人口問題，決定推出派錢計劃，吸收外來人口遷至當地。小鎮提供每位移居者最多2.8萬歐元（約23.4萬港元），但需要滿足多項條件，包括申請人必需不可超過40歲。

意總理被整蠱電話惡搞 意外透露各方厭倦俄烏戰爭 【下一頁】

被稱為意大利「腳趾」的卡拉布里亞地區（Calabria）自2021年起，已推出派錢計劃吸引移民。計劃近日再次在社交平台掀起熱潮，解釋詳情的文章更是獲得接近134萬個讚好。

有意移民當地人士需要低於40歲，申請通過後90日內需搬至當地，填補當地勞動空缺或開設惠及當地經濟的生意。滿足相關要求後，申請人可獲取多2.8萬歐元，可選擇3年內每月領取固定金額或是一筆過領取。

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  • 有網民想把40歲以下子女全數送去卡拉布里亞。 ​​​​​​​

    • 日富豪重金租意大利城市慶生 激嬲當地居民 【下一頁】

    當地官員表示，希望通過計劃吸引更多民眾前來居住及生活，享受整潔且甚少使用的公用設備。據悉，計劃包括9個沿海村落，全數常住人口低於2,000人。

    不少網民對計劃深感興趣，有人表示希望把低於40歲的子女全部送到卡拉布里亞，讓他們離開家庭。更有人笑言，已經準備好開始學意大利文。

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    責任編輯：吳漢培

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