【中小企業】9成中小企料明年遇營商困難　經濟環境為最大挑戰

生產力局公布最新探討本地中小企，於2024年的部署及發展方向的專題調查結果。調查顯示91%本地中小企預期2024年會遇到營商困難，其中「經濟環境較預期差」（53%）為首要面對的困難，其次為「成本上升」（35%）及「較難招聘員工」（32%）。

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中小企於2024年的優先發展計劃為「恢復／增加本地客源」（34%），特別是「零售業」、「建造業」、「住宿及膳食服務業」、「專業及商用服務業」、以及「資訊及通訊業」。而製造業偏向「提供或售賣更多產品或服務」（27%）及「增加資源發展海外市場」（22%）。

調查亦顯示，「本地居民於本地於本地消費意慾較低」（79%）、「本地居民跨境／到海外消費」（58%）及「訪港旅客不足」（45%）為「零售業」的主要困難。生產力局首席創新總監張梓昌表示，雖然旅客數量已逐步回升至接近疫情前水平，但隨著港人消費模式有所改變，周末北上消費已成常態，「零售業」與「住宿及膳食服務業」首當其衝。

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張梓昌說：「政府宣布推進『北部都會區』發展新引擎，推展跨境商業服務和文娛消費，發揮強大的口岸商貿功能，預料能帶動各行業消費，改善營商環境。我們亦期待政府將制定《香港旅遊業發展藍圖2.0》一系列推動旅遊業發展的措施，能帶動訪港旅客及本地居民消費；當然，企業亦需制定策略提升競爭力，例如開拓新客源、吸引市民留港消費、以及提供更多元化的產品及服務。」

11%的中小企表示來年將加強營運流程中的數碼應用，其中「行政／後勤支援」、「銷售／業務拓展」及「數據分析」為首要加強的範疇。張梓昌表示，為進一步提升企業競爭力，加強數碼應用尤其重要。政府在施政報告中推出全新「電商易」，讓企業可於「BUD專項基金」港幣700萬元的累計資助上限中，運用港幣100萬元推行電子商貿項目。生產力局作為中小企的最強後盾，將繼續協助業界善用先進技術及創新服務升級轉型。

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本報記者：李智賢

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