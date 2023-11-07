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【職場趨勢】打工仔不願回辦公室上班　疫後興起「咖啡打卡」文化

商業 18:31 2023/11/07

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現今的職場講求靈活工作，不少企業都採用了混合工作模式，容許員工時而在家工作，時而回辦公室上班。但為免員工乘機偷懶，企業對員工出勤記錄仍有一定要求。近期，美國便興起一種名為「咖啡打卡（Coffee Badging）」的新趨勢。

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提供遠端協作產品的科企Owl Labs指，「咖啡打卡」是繼「安靜離職（Quiet Quitting）」、追求辦公室美觀化（Office peacocking）後興起新職場趨勢。礙於出勤要求而不得不回辦公室工作的員工，雖會按照規定的出勤時間上班，但不會待至下班。在露個臉、喝杯咖啡、和同事互動數小時後，便會回家繼續工作。

據該企早前發布一份有關美國職場趨勢調查指，有58%的受訪者承認有「咖啡打卡」行為；有8%受訪者則指，雖然沒這麼做過，但有意嘗試。另有25%人表示，願意犧牲年薪的15%來換取彈性的工作時間。

出門成本高昂　打工仔寧減薪

報告又提到，在美國，打工仔回辦公室工作的每天平均成本為51美元（約399港元）。倘若每每天都需要回辦公室，每個月要多花超過1,000美元（約7,819港元）；同時每天需要花費1小時以上的往返時間。

Owl Labs行政總裁Frank Weishaupt補充，除因受出勤要求所限外，「咖啡打卡」趨勢的興起，或表示著打工仔享受在辦公室遇見同事，及互相閒聊的時光。但強調這並不意謂著，員工離開辦公室後是在偷懶。

科企加強查核　確定員工達出勤要求

然而，企業會要求員工在疫後重回辦公室，不難看出企業是有意藉此監控員工的工作狀況。對於這種「到此一遊」的做法，並非所有公司都能接受。綜合外媒報道，Meta、Google、Amazon（亞馬遜）等科技巨頭，紛紛開始透過打卡資料，或者更嚴格的手段來確認員工待在公司的時間。

另外，TikTok亦已要求員工每周須回辦公室至少3天，並使用內部工具「MyRTO」，監控員工進出辦公室的狀況。若員工未能達到出勤要求，更需要作出解釋。

【暑熱警告】夏日炎炎不想工作？　9成上班族因酷熱天氣影響工作積極性

責任編輯：殷凱怡

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