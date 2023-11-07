新世界旗下區塊鏈平台　獲頒金融科技（科技應用方案）金獎

新世界發展（00017）旗下區塊鏈平台River Chain在由政府資訊科技總監辦公室策動舉辦的香港資訊及通訊科技獎中，於金融科技（科技應用方案）類別榮獲金獎。River Chain運用區塊鏈技術，全港首創一站式平台處理建築供應商和分包商的融資，提升建築供應鏈市場的融資效率，從而在建造業界推動綠色金融發展。

River Chain於去年成立，截至今年9月，已有逾400間建築、銀行和其他相關行業的公司加入。運用區塊鏈技術創建完整且可追溯的「單一真實消息來源」，讓金融機構能即時在平台內，獲取分包商和供應商既透明又全面的記錄。

據集團估算，香港的建築供應鏈市場估值近4000億港元，River Chain整合過往碎片化的建築供應鏈，使中小型的供應商和分包商更容易獲得融資選項，以及有機會獲得更低的貸款利率，避免窒礙業務發展。

新世界發展總經理（科技創新）黃振南表示，集團對獲得金融科技（科技應用方案）類別的金獎感到榮幸，證明River Chain和新世界發展在金融科技、建築供應鏈市場上帶來的轉型及影響。未來會繼續致力在物業科技、金融科技領域取得更多突破，為建築、物業發展等範疇帶來更多創新發展。

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