【連接世界】ACCA全球會長敖兆陽籲會計界把握機遇　成為連接中國與世界橋樑

▲ 【數碼轉型】ACCA全球會長敖兆陽籲會計界把握機遇 成為連接中國與世界橋樑

ACCA（特許公認會計師公會）全球會長敖兆陽（Joseph Owolabi）指出，儘管會計專業正面臨不少挑戰，但同時充滿發展機遇。面對變幻莫測的政經局勢，ACCA支持會計專業，把握數碼轉型的過程中發揮引領作用，提升香港在粵港澳大灣區的定位，成為連接中國與世界的橋樑。

敖兆陽日前開啟首次訪華之旅，先後到訪北京、上海和香港，香港是最後一站。他在上周五（11月3日）出席「香港專業圓桌會議：會計行業的獨到魅力」，並於與本地業界人士會面，當中包括會計界立法會議員黃俊碩及其他會計組織主席，共同就會計行業面對的挑戰作出分享，就人才策略及提升行業吸引力發表見解。

於同日晚上，他又參與了「ACCA里程碑慶祝會」，與ACCA香港分會的「新知舊雨」聚首一堂，除了年青新會員及不同年資的資深會員外，亦有在ACCA考試中取得優異成績的未來會員出席，一同慶祝各人與ACCA攜手前行的里程碑。

敖兆陽於2011年成為ACCA會員，在2014-2015期間為ACCA國際大會提供服務，並於2015年開始擔任ACCA理事會成員。在2022年11月10日ACCA年度大會後召開的年度理事會會議上，他被任命為新一屆ACCA全球會長。

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編輯：伍鍵文