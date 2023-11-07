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【中東機遇】沙特阿美第三季盈利按年減少23%至326億美元、勝預期　自由現金流大減55%

股市 17:51 2023/11/07

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【中東機遇】沙特阿美第三季盈利按年減少23%至326億美元、勝預期　自由現金流大減55%

沙特阿美（Aramco）公佈，受原油價格和銷量下滑影響，第三季純利按年減少23%至326億美元，略高於預期的318億美元。期內經營活動現金流減少41.9%至314億美元，自由現金流則降54.9%至203億美元。

期內沙特阿美透過擴建哈維亞天然氣廠，將原料氣日均處理能力提高8億標準立方英尺，其中包括約7.5億標準立方英尺的銷售氣處理能力。沙特阿美亦與Stellantis合作，在歐洲銷售的24個內燃機引擎系列無需改造即可使用合成燃料。

沙特阿美總裁兼首席執行官阿敏‧納瑟爾表示，集團於第三季利用不斷增長的液化天然氣（LNG）需求，簽署了首個LNG國際投資協議，並宣佈有意拓展南美零售市場，相信這將成為對沙特阿美上游產能擴張和下游業務增長的有益補充。他續稱，集團有意繼續加大對石化產業鏈的投資，利用尖端技術優化運營，推進新興能源解決方案的發展。

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編輯：陳韻妍

 

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