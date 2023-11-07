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名鑄複式戶7120萬售　騰訊副總裁料帳蝕2680萬離場

股樓投資 18:21 2023/11/07

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內地科企高層購入的市區豪宅複式單位前後帳蝕約2,680萬元轉手。市場消息指，尖沙咀豪宅名鑄一伙複式單位新近以7,120萬元沽出，單位原業主為騰訊副總裁姚曉光，於2017年以9,800萬元買入，前後持貨約6年，帳面蝕約2,680萬元，貶值約27%，。

消息指，尖沙咀名鑄高層D室，實用面積2,064平方呎，屬複式戶，新近以9,800萬元售出，成交呎價34,496元。新買家英文名字為國語拼音，料為內地客。該物業原業主為人稱「王者榮耀」之父的騰訊副總裁姚曉光、。預計他當時需要支付樓價15%辣招稅入市，涉款約1,470萬，故實蝕金額料會更多。惟有地產代理透露，該單位未曾推出放盤，故是次成交有機會為相關內部人士之間的轉讓。

名鑄一向為本港其中一個知名名人屋苑，有不少名人業主，包括協成行方氏家族、周啟邦夫人、祥益地產總裁汪敦敬、米蘭站前老闆姚君達等。

 

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

名鑄 二手市場

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