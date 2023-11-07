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英國10月樓價升近3萬 終止半年跌勢

環球經濟金融 18:02 2023/11/07

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英國抵押貸款機構Halifax公布樓市新數據，當地10月平均樓價錄得近3,000英鎊升幅（約2.89萬港元），為今年3月後首次出現上升。不過，升勢相信只是短期。

查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法 【下一頁】

Halifax指英國10月的平均樓價達281,974英鎊（約271.45萬港元），比9月增加接近3,000英鎊，終止半年來持續下跌的趨勢。但與去年同期相比，10月樓價仍低3.2%，比起9月按年跌4.5%減少。

Halifax按揭總監金奈爾德（Kim Kinnaird）表示，潛在賣家相信採取更保守態度，導致市場賣盤供應減少，使價格在短期下升高。金奈爾德指升幅非由買家需求帶動，目前後者仍然疲弱。

金奈爾德認為，即使不少民眾收入因工資增加提升，但利率上升及更大按揭負擔壓力仍然使眾多潛在買家卻步。Halifax預計，英國樓價總體進一步下降，至2025年才恢復增長。

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倫敦樓宇經紀Jeremy Leaf表示，不為樓價輕微上升感到興奮，因為交投仍然淡靜，預期最快明年1月及2月過後，市場才會有改善。

英格蘭東南部仍是全英國樓價按年跌幅最大地區，下降達6%。倫敦仍是英國樓價最高地區，平均價格達524,057英鎊（約504.46萬港元），按年錄得4.6%減幅。

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責任編輯：吳漢培

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