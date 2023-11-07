共享空間WeWork申請破產保護 軟銀：續以投資者最佳長期利益為重

軟銀（SoftBank）支持的辦公空間共享初創WeWork在押注使用其辦公空間的公司失敗後，已在美國申請破產保護。

軟銀持有WeWork 60%的股份，為公司的扭虧為盈投入了數十億美元，但現在承認，如果不重新談判其昂貴的破產租賃合約，公司將無法生存。

WeWork 發言人表示，該公司約92%的貸款人已同意根據重組支持協議，將其擔保債務轉換為股權，從而消除約30億美元的債務。WeWork預計將繼續正常開展美國和加拿大以外的業務。

軟銀表示，它相信WeWork的重組支持協議是該公司重組業務和擺脫破產保護程序的適當行動，「軟銀將繼續以我們投資者的最佳長期利益為重。」

由於昂貴的租約，以及隨著越來越多的員工在家辦公，企業客戶取消了合約，WeWork的盈利能力一直難以實現。2023年第二季度，支付辦公空間的費用佔公司收入的74%。

截至2023年6月，WeWork的資產總額為150.6億美元，負債總額為186.6億美元。

破產申請使該公司有可能擺脫繁重的租約，但一些房東正準備應對重大影響。

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