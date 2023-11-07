澳央行加息25點子 息口創12年高

澳洲儲備銀行（RBA）宣布加息25點子，令利率上調至4.35厘的12年新高，標志着為期4個月的穩定政策結束。

澳洲儲備銀行對通脹率在較長時間內持續走高的風險表示擔憂，並對未來進一步收緊政策的可能性持開放態度。不過，與之前表示可能需要進一步收緊政策相比，澳洲央行的聲明被認為更加鴿派。

澳洲央行行長Michele Bullock表示，是否需要進一步收緊貨幣政策將取決於數據和不斷變化的風險評估。這一決定反映出澳洲央行採取更加謹慎的態度，因為其目標是盡可能少加息，並為未來加息設定較高的門檻。

澳洲央行此舉正值澳洲通脹率居高不下之際，第3季消費價格通脹率超出預期，達5.4%。澳洲央行預計經濟增長將進一步放緩，自去年5月以來，利率已經上升了425個點子。

盡管其他發達國家央行表示其利率已經見頂，但澳洲央行的加息決定使其成為少數。澳洲央行關注通脹和就業，旨在實現充分就業，這也是此次加息的原因。該行願意容忍通脹率下降速度放緩，以維持自20世紀50年代以來從未實現過的充分就業。

隨着房價創下歷史新高，失業率保持在歷史低位，澳洲央行認為此次加息對於解決服務業的通脹問題是必要的。

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