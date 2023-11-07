【儲局官員】卡什卡利：通脹壓力有緩解跡象　需要觀察數據避免政策緊縮不足

美國聯儲局連續兩次跳過加息，加上美債息抽升，令加息預期顯著降溫，芝商所（CME Fedwatch）最新數字顯示，聯儲局僅有15%機率會再加息。明尼阿波利斯聯儲銀行長卡什卡利（Neel Kashkari）則表示，儘管有積極跡象表明價格壓力正在緩解，但現在宣布戰勝通膨還為時過早。



卡什卡利受訪時指，在聯儲局宣布肯定完成了任務，解決了通脹問題前，需要先觀察更多通脹數據，觀望經濟形勢如何發展。他又提到，雖然近三個月的通脹數據令人鼓舞，然而還不足夠。「我們需要看到更多數據，觀察是否真的可以說已經把通脹精靈封回了瓶子裡。」

他表示，貨幣政策過度緊縮的風險若做得不夠，擔心通脹可能會捲土重來，坦言緊縮不足將無法讓通脹在合理時間內回到2%的目標水平。他上周五（3日）曾重申，現在斷言是否需要進一步加息還為時過早

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編輯：葉志偉