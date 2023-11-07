傳百度未雨綢繆 棄Nvidia轉用華為AI晶片

據報，中國科技公司百度 （09888） 已向華為訂購了1,600塊人工智能（AI）晶片，以作為美國企業Nvidia（NVDA）的代替品。

《路透》引述消息人士指，百度是中國領先的人工智能公司之一，在8月份下了訂單，當時美國政府10月份收緊了對中國出口晶片和晶片工具的限制，包括Nvidia的晶片和晶片工具。

百度為200台服務器訂購了1,600塊華為的910B Ascend AI晶片，作為英偉達A100晶片的替代品。

訂單總價值約為4.5億元人民幣，預計華為將在今年年底前交付所有晶片。雖然華為的晶片在性能上不如Nvidia，但它們被視為中國國內最先進的選擇。

據了解，百度此前並不是華為的人工智能晶片客戶。

消息人士又指，百度訂購910B晶片是為了應對未來可能無法再從Nvidia購買晶片的情況。

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