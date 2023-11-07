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【芯片大戰】百度據報大手訂購華為AI芯片　貨值4.5億人幣　料年底完成交貨

股市 19:11 2023/11/07

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百度據報大手訂購華為AI芯片　貨值4.5億人幣　料年底完成交貨

美國加緊封鎖對華出口芯片之際，路透社引述消息稱，百度 （09888） 已向華為訂購大量人工智能（AI）芯片，總值4.5億元（人民幣，下同），截至10月，華為已交付了訂單6成，預計年底完成交貨。百度和華為暫未回覆查詢。

報道指，百度8月為200部伺服器訂購1600塊華為「昇騰910B」芯片，有關芯片由華為開發，可作為英偉達Nvidia（美：NVDA）A100芯片的替代品。值得留意的是，百度的訂單早於美國政府更新出口管制規定的時間，後者10月才再次收緊限制。

報道又稱，百度、騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 等中資科企均是英偉達長期客戶，雖然本次訂單規模較過去相對為少，但消息人士表示，今次訂單反映部分中資公司或放棄向美資公司採購芯片。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：伍鍵文

 

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