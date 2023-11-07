【理財之道】年尾購物旺季 有咩儲蓄方法助擺脫「月光族」?

隨著節日的來臨，很多人都會陷入消費失預算的情況，因為節日氣氛推動下會忍不住花錢享受。特別是一班Fresh Grad，人工不高但又有很多聚會，難免會容易成為「月光族」，想擺脫這個問題，可以先檢查自己的消費習慣。緊記以下五個步驟，讓自己在節日過後仍可以維持良好的財務。

把儲蓄列入開支當中

先要消除「先花錢，後儲蓄」的觀念，將儲蓄列入每月的固定開支。將一部分收入直接轉入儲蓄帳戶，剩下的金額才用於日常開支。這樣做可以確保每月都有一筆固定的儲蓄，進一步培養積極的儲蓄習慣。

記帳

記帳可以幫助你清楚看到每筆開支，找到可以節省的地方。現時不需要手記，可以使用手機應用程式記錄每天開支，定期檢視並做出調整。

制定合理預算

每月預算個人的支出，將收入和支出的比例調整到合理範圍內。確定必要的開支，如房租、食物和水電費等，優先支付這些費用，並將剩餘的金額分配給其他開支。遵從預算，並避免超支，這樣你就能更好地控制支出並節省金錢。

節制消費習慣

檢視自己的消費習慣，找到可以節省的地方。例如，減少外食次數，優先選擇自煮食物；適度減少購物和娛樂開支；尋找優惠和促銷活動等。這些小改變可以累積起來，節省一筆可觀的金額。

投資理財

這部分很重要，因為是用作增加財富增值的機會。可以考慮定期存款、股票、基金等投資方式，根據自己的風險承受能力和理財目標做出選擇。投資不僅可以增加資產，還可以幫助你實現長期財務目標。

最後不論目前人工高低，一要學懂理財，能夠有效利用收入，培養良好的儲蓄習慣是實現財務穩定和富有的關鍵。

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撰文：陳玉蓮