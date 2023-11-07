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【小心騙案】澳門建築股建鵬慘遭騙徒扮供應商呃430萬　向美國FBI、港澳警方報案仍未能追回

股市 17:30 2023/11/07

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【小心騙案】澳門建築股建鵬慘遭騙徒扮供應商呃430萬　向美國FBI、港澳警方報案仍未能追回

有香港上市公司遭騙徒假冒供應商呃走約430萬港元！澳門建築公司建鵬控股 （01722） 披露，有騙徒今年9月左右冒充供應商以電郵聯絡公司，並討論有關購買機械事項，其後騙徒藉詞要用新銀行賬戶收款，建鵬控股最終懵而不知地轉帳51.7萬歐元（約430萬港元）。

後來，建鵬控股在10月初向供應商查詢付款收據，獲對方告知並無收到任何付款，才揭發事件。建鵬控股表示，已向澳門警察、香港警察及美國聯邦調查局（FBI）網絡欺詐科報案，但目前仍未能回收款項。

財務損失對日常營運無影響

建鵬控股透露，騙徒所使用的電郵地址與供應商曾經使用的電郵地址相符，而且似乎十分熟悉建鵬先前與該供應商的磋商詳情，「因此，建鵬的員工並無察覺假供應商設下的騙局」。

建鵬控股管理層稱，今次涉嫌欺詐事件是一宗個別事件，有關財務損失不會對公司日常營運造成任何重大影響。建鵬控股表示，現時與第三方進行一切貨幣交易時會提高警覺，並實施了強化控制措施，在簽發任何付款授權之前驗證收款人的身份。

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記者：李哲毅

港股 罪案 FBI 建鵬控股（01722）
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