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【機票優惠】國泰推雙11快閃折扣 35個航點享89折優惠

理財智慧 17:31 2023/11/07

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國泰航空近日推出雙11驚喜優惠，由即日起至2023年11月14日，憑限時優惠編號：【CXDOUBLE11】，網上預訂機票即可享11%機票折扣優惠，活動不限客艙級別及不設不適用日期，航點包括：東京、大阪、首爾、曼谷、吉隆坡、新加坡、宿霧等超過35個目的地。

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目的地（由香港出發）阿姆斯特丹、曼谷、北京、班加羅爾、宿霧、成都、重慶、達卡、福岡、福州、海口、杭州、約翰內斯堡(約翰尼斯堡)、高雄、吉隆坡、倫敦、馬德里、馬尼拉、墨爾本、米蘭、名古屋、南京、大阪、檳城、金邊、布吉（普吉島）、青島、首爾、上海浦東/虹橋、新加坡、悉尼（雪梨）、台北、東京（成田）、溫州、武漢、西安、廈門、鄭州及蘇黎世

此外，國泰亦同步推出雙11住宿優惠，憑優惠編號 【AH3LWNOV11】使用里數兌換酒店住宿時，即可享受11%的里數折扣優惠。預訂日期由即日起至2023年11月14日，而入住日期則為2023年11月3日至12月31日。

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撰文：鄭日棱

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