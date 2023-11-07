烏軍高層生日收「大禮」 慘遭手榴彈炸死

烏克蘭軍方一名高官據指在慶祝生日時，收到一份藏有爆炸品的禮物，導致發生意外當場被炸死。政府已就事件展開調查，初步指禮物可能來自同事。

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烏軍總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）透露，下屬恰斯佳科夫少校（Hennadii Chastiakov）早前與親友慶祝生日時，因禮物堆突然爆炸，使他當場死亡。烏克蘭警方表示，恰斯佳科夫的13歲兒童亦受重傷。

烏克蘭內政部長科雷蒙科（Ihor Klymenko）表示，初步調查發現，恰斯佳科夫放工攜帶同事贈送的生日禮物回家。一個禮物盒內放有手榴彈，恰斯佳科夫取出並向兒子展示時，後者扭動安全掣，恰斯佳科夫取回時不慎拉開，隨即便引起爆炸。

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科雷蒙科指恰斯佳科夫的家中發現另外5個同款手榴彈，警方亦找出贈送手榴彈的同事。警方搜查涉案同事的辦公室時，發現再多兩個類似的手榴彈。

烏克蘭媒體報稱，恰斯佳科夫妻子指禮物中包括手榴彈形狀的烈酒及玻璃杯，當恰斯佳科夫嘗試打開禮物時便發生爆炸。有網民質疑事件並非意外，而是暗殺。

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責任編輯：吳漢培