UBS公佈第三季虧損7.85億美元 表明其核心財富業務正在趨於穩定

瑞銀集團（UBS）公佈第三季虧損7.85億美元，原因是其收購瑞士信貸（Credit Suisse）產生了相關費用，同時表明其核心財富業務正在趨於穩定。虧損額低於瑞銀民調中分析師預期的歸因於股東的 4.44 億美元虧損，但來自客戶的資金流入超出了分析師的預期。

瑞銀集團執行長埃爾莫蒂（Sergio Ermotti）表示：「我們正在加快整合瑞士信貸的步伐，並在收購後的第一個完整季度實現了集團的基本盈利。」在贏得新客戶的部分推動下，瑞銀集團財富管理部門的新增資金淨額達到 220 億美元，瑞士信貸也出現了自 2022 年初以來的首次資金流入。

高盛（Goldman Sachs）（GS）的分析師曾預計該集團將獲得 140 億美元的資金，而這家瑞士銀行已經披露了 7 月和 8 月的 80 億美元。





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剔除收購的影響，瑞銀集團的基本利潤為 8.44 億美元。

自今年 6 月完成兩家全球系統重要性銀行的首次合併以來，瑞銀一直在努力穩定集團。收購完成後，瑞銀集團目前管理超過 5 兆美元的資產。 瑞銀一直在努力恢復從瑞士信貸流失的客戶資金，並提供高於市場利率的存款。 瑞銀還在努力挽留那些原本在兩家銀行都有資金的客戶，他們現在可能會尋求分散風險。

分析師普遍對此結果表示歡迎，但警告該行尚未走出困境。Vontobel分析師Andreas Venditti表示：「自交易結束以來，瑞銀取得了明顯的進步，但仍面臨著巨大的任務，包括留住客戶和關鍵員工。」

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瑞銀正在對瑞信進行漫長的整合，又警告將在 2021 年和 2022 年對瑞士信貸財務報告中的 「弱點 」和 「缺陷 」進行調查，並將在自己的年度報告中概述調查結果。其表示，經濟成長、資產估值和市場波動的前景仍然難以預測。

瑞銀繼續裁員，這在超過 20 億瑞士法郎（22.2 億美元）的整合成本中佔了很大一部分。截至 9 月底，該行員工總數為 115,981 人，少於 6 月底合併後的 119,100 名全職員工。在收購完成後，為了節省成本，它將裁減一些職位，包括僅在瑞士就裁減 3000 個職位。

對於瑞士金融中心蘇黎世來說，裁員將是痛苦的，因為銀行在這裡佔據主導地位。

瑞士政府為避免瑞士信貸倒閉而精心策劃的這場全球金融危機以來最大的銀行併購，使瑞士銀行集團的資產規模與瑞士的經濟總量相比相形見絀，而瑞士的監管機構在控制大型貸款機構方面 已經舉步維艱。

雖然瑞銀透過擔保和中央銀行資助了這次救援行動，但瑞銀後來歸還了國家支持的資金，使得瑞士政界對該集團幾乎沒有影響力。

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記者：張瑋婷