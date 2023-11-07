【e療解碼@iM網欄】政府擬推數碼健康紀錄平台 料有助提升醫療系統效率

政府在上月公布的施政報告中，提出會在未來五年建立綜合醫療資訊基建，統一存放公私營電子病歷及整合醫療服務治理流程。這項服務不單可以方便市民透過手機翻查和攜帶電子病歷及預約服務，亦有助改善整體醫療機構的效率，提升醫療護理質素。

數碼健康紀錄平台帶來的其中一個最大好處，是可以令醫護人員即時獲得病人最新和最全面的醫療數據。由於平台能夠支援即時更新，意味著即使身在不同地方的醫護人員，亦可即時分享和交流患者的資訊，令醫護人員可以因應最新情況，作出適當的診斷，減低延誤或錯誤治療的機會。

平台的及時資訊分享對長期病患者尤其重要。近乎實時的數據追蹤，能讓醫療機構觀察到病人健康指標的微細變化，並在病情轉壞前作出干預，大幅提升病人診治效果，減少併發症和拯救寶貴生命。

除此之外，數碼健康紀錄平台能夠綜合公私營醫療機構的資訊，令患者日後不會再因為個別機構的病歷或資料不完整而進行重複測試或檢查，減省病人的診症時間和減少檢查所帶來的不適，同時節省醫療資源。

香港的醫護人手長期短缺，數碼健康紀錄平台亦有助紓緩問題。這類平台一般能提供自動化預約服務，數碼化的病人資訊亦能簡化醫護人員處理計算費用和保險索賠等流程，不僅減少文書工作，最重要是可以為醫護人員騰出寶貴時間，讓他們專注於患者護理。

另一個數碼健康紀錄平台的重要用途，是促進藥物管理。由於平台會載有患者以往的服藥清單及過敏紀錄，因此可大大減低患者因誤服藥物帶來的不良或過敏反應。若科技發展成熟，甚至可以為用戶提供預防性篩查或疫苗接種提醒，減少錯過預防性護理機會的可能性。

對病人來說，數碼健康紀錄亦允許他們通過安全的線上平台，了解及追踨自己的個人健康記錄，使他們能夠更積極參與健康管理，如增加運動或控制飲食等，提升健康水平。

雖然實行數碼健康紀錄會帶來莫大好處，但在落實時亦會面臨不少困難，例如不同平台或機構之間的資料互換如何執行？網絡安全問題要如何應對？會不會引發個人私隱問題？這些問題都需要進行深入討論和研究，才能讓用戶安心，將平台的潛力和好處充份發揮。

不過我有信心，在政府與公私營機構的緊密合作下，數碼健康紀錄平台將會切實執行，為香港的醫療系統帶來重大改變，提升整體醫療水平，改善病人福祉。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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