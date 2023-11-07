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【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客　回報率高見9.7厘　上限2萬港元

股市 16:56 2023/11/07

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【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客　回報高見9.7厘

高息環境持續下，金融機構紛推高定期存款利率。富途（美：FUTU）宣布，旗下「現金寶」年均回報率4.7厘，新客戶透過使用「1年5%基金收益券」，可獲5厘額外獎賞，即平均回報率高見9.7厘，優惠期至11月30日結束。富途表示，新客戶可享受基金收益券所贈送的額外獎勵，惟金額的本金上限為2萬港元或2,557美元，即超過限額本金部分將不享受額外獎勵。

「現金寶」是富途貨幣基金品牌，主要投資政府短期債券、銀行定期存款的貨幣基金產品而組成，入場費100元，無鎖定期。過往一年更錄得100%正回報，截至今年上半年現金寶，為持倉客戶帶來5.64億元收益，獲逾12萬客戶青睞。

富途董事總經理謝志堅指，現時波動市況下，該產品可讓客戶體驗不同現金增值理財，以回報穩定及低風險方式把閒錢增值。富途將不斷完善現有產品及服務，為客戶的資金增值努力。

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編輯：伍鍵文

美股 債券 基金 富途（美：FUTU）
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