▲ 【調查】ECA：2024年香港實際薪酬料增長1.7% 低於亞太地區平均

加人工一向是打工一族每年最關心的事，人力資源管理顧問機構ECA International（ECA）的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，2023年香港僱員薪酬名義上的增長為4%，並預計在2024將維持相同增幅。考慮到明年的通脹預計達至2.3%，預期香港的實際薪酬增長為1.7%，較2023年的1.8%下降0.1個百分點，並仍然低於亞太地區的平均水平2.2%。

今亞太地區的實際薪酬增長再次超越全球其他地區，從全球實際薪酬增長最高的12個地區中， 亞太地區佔據9個席位，預計在 2024 年，亞太地區的平均實際薪酬增長為2.2%，為全球平均增幅水平1%的兩倍以上。

另外，ECA指，中國大陸僱員在2023 年的名義薪酬錄得5.3%的增幅，預計明年將上升至5.8%。值得留意的是，中國大陸於2023年的通脹為亞太地區中最低，預計2024年通脹將上升至1.7%。因此，中國大陸僱員在 2023 年的實際薪酬增幅為 4.6%，位居全球第三名及亞太地區第二名，預計2024年，中國大陸僱員的實際薪酬將上漲4.1%。

綜觀全球，今年平均的名義薪酬增長為5%，並預計在2024年維持相同增幅。考慮到通脹因素，2023年全球的實際薪酬平均下降0.9%；然而， 預計2024 年實際薪酬將重新增長，平均上漲1%。

2023年亞太區十大實際薪酬預測增長排名 排名 國家/地區 2024年實際薪酬預測增長率（%） 2023年實際薪酬增長率（%） 1 印度 5.1 4 2 印尼 4.3 2.9 3 中國大陸 4.1 4.6 4 越南 3.6 3.6 5 泰國 3.4 3.5 6 台灣 2.5 1.9 7 澳門 2.3 3.1 8 馬來西亞 2.3 2.1 9 菲律賓 2.3 -0.3 10 柬埔寨 2.2 3.2 10 韓國 2.2 1.1

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編輯：袁諾曦