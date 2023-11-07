德國9月工業生產按月下降1.4% ING：明顯增加年底陷入衰退風險

德國周二（7日）的數據顯示，德國 9 月工業生產降幅超過預期，原因是近期訂單減少對生產造成了影響。聯邦統計局稱，9月的生產比上月下降了1.4%。接受路透社調查的分析師預測為下降0.1%。

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統計局稱，與波動較小的季度相比，2023 年第三季的產量比第二季下降了 2.1%。在對臨時結果進行修訂後，8 月的產量比 7 月下降了 0.1%，低於臨時數字的 0.2%。

VP 銀行首席經濟學家吉策爾（Thomas Gitzel）說，很少有數字能像工業生產那樣概括德國經濟的狀況，又指：「以工業為重的德國經濟依賴生產才能實現合理的經濟成長率。」

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荷蘭國際集團（ING）全球宏觀主管布熱斯基（Carsten Brzeski）表示，工業生產數據再次令人失望，這不僅顯示第三季國內生產毛額（GDP）增速可能下調，而且 也顯示德國很可能在今年底陷入技術性衰退。

布熱斯基說：「儘管第四季度還沒有任何硬數據，但最近的事態發展明顯增加了德國經濟年底陷入衰退的風險。」

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責任編輯：張瑋婷