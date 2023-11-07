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【薪酬調查】調查料明年香港僱員實際薪酬增長1.7% 低於亞太地區的平均水平

理財智慧 16:43 2023/11/07

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根據人力資源管理顧問機構ECA International（ECA）最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港僱員在2023年的實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）為1.8%，並預計2024年的實際薪酬增長為1.7%。

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報告指，在2023年，香港僱員薪酬名義上的增長為4.0%，並預計在2024將維持相同增幅。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地低於平均水平的通脹率，使明年的實際薪酬將持續地增長。儘管如此，在考慮到明年的通脹率預計達至2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%，仍然低於亞太地區的平均水平2.2%。

綜觀整理形勢，今年亞太地區的實際薪酬增長再次超越全球其他地區，從全球實際薪酬增長最高的12個地區中，亞太地區佔據9個席位。預計在2024年，亞太地區的平均實際薪酬增長為2.2%，為全球平均增幅水平1%的兩倍以上。預計除斯里蘭卡和紐西蘭外，大部分亞太地區國家的薪酬水平明年將會維持或超過2023年的實際薪酬增長率。

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作為香港的主要競爭對手，新加坡在2023年以及2024年預計的名義薪酬增幅均為4%，升幅與香港相同。然而，由於新加坡在2023年的通脹率較高（5.5%），因此當地僱員的實際薪酬在2023年下降1.5%。

而在全球方面，今年平均的名義薪酬增長為5.0%，並預計在2024年維持相同增幅。另外，預計通脹率將從今年平均的5.5%下降至明年的3.6%。考慮到通脹因素，2023年全球的實際薪酬平均下降0.9%；然而，預計2024年實際薪酬將重新增長，平均上漲1.0%。

2023年亞太區十大實際薪酬預測增長排名

排名國家/地區2024年實際薪酬預測增長率（%）2023年實際薪酬增長率（%）
1印度5.14.0
2印尼4.32.9
3中國大陸4.14.6
4越南3.63.6
5泰國3.43.5
6台灣2.51.9
7澳門2.33.1
8馬來西亞2.32.1
9菲律賓2.3-0.3
10柬埔寨2.23.2
10韓國2.21.1

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撰文：鄭日棱

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亞太 薪酬待遇 經濟 通脹 香港
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