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【薪酬調查】香港打工仔平均加薪4%　料明年實際加1.7%

商業 16:30 2023/11/07

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人力資源管理顧問機構ECA International（下稱ECA）今（7日）公布最新的薪酬趨勢調查報告，當中指出香港打工仔今年平均加薪4%，料2024年加薪幅度持平。惟受通脹影響，明年實際加薪幅度略低於今年，僅得1.7%。

【搶人才】72%新加坡雇主計劃提高緊缺職位薪資搶人

該調查報告指出，2023年香港僱員名義薪酬增長為 4.0%，受惠於本地低於平均水平的通脹率，香港僱員今年實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）為1.8%，較內地、澳門、台灣等亞太地區低。

另預計明年本港的名義薪酬將同樣維持4%的增幅，考慮到明年本地的通脹率預計達2.3%，料明年實際薪酬增長只得1.7%，略低今年水平之餘，同樣低於亞太地區平均水平的2.2%。

ECA International 亞洲區域總經理夏力信表示，香港的名義薪酬增長一如所料在今年反彈至疫情前的水平。儘管2023年香港的實際薪酬增長在亞太地區的排名居中，但相關增長仍遠高於新加坡的1.5%。

此外，報告又提到，今年中國內地的名義薪酬錄得5.3%的增幅，預計明年將上升至5.8%。鑑於內地今年的通脹率是亞太地區中最低，僅得0.7%，故其實際薪酬增幅高達4.6%，位居全球第三名及亞太地區第二名。另預計2024年，內地僱員的實際薪酬將上漲至4.1%，在全球及亞太地區的排名中繼續位列前三名。

【薪酬趨勢】《2023粤港澳大灣區薪酬及福利調查》出爐　港企明年料加薪3.5至3.8%

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記者：殷凱怡

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