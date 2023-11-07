▲ 【港元定存】港元定存短中長期息趨相同 最高息見5厘新關

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1個月港元拆息轉跌至4.83厘，港銀繼續留力停戰，今天（11月7日）續只得1間銀行調整港元定期存款息，建行亞洲昨減今又加，剛微升兩個月年息0.05厘，新息率至4.6厘。

銀行觀望氣氛甚濃，專家料業界緊盯本周五（10日）政府公布第3季本港經濟的詳細數據，以及下調全年GDP預測至何水平，才謀靜而後動。財政司司長陳茂波剛在金管局舉辦的金融峰會露口風，料今年經濟增長逾3%，意味低於4%的原先下限預測。

畢竟息率高企，企業傾向還錢多於借貸，金管局最新數據顯示，今年首3季銀行貸款總額按年跌2.6%，難免令港銀高息吸存乏好出路，相信同業預留彈藥，及至臨近年底才掉頭加息。

集友3個特惠息 將於明天截止

順帶提醒，集友3個特惠息將於明天（8日）截止，分別為：1個月3厘、3個月4.88厘，以及6個月4.7厘，起存金額100萬元，上限5000萬元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立，推廣期至11月8日，額滿即止。同樣，花旗3個月5厘年息也於周六（11日）屆滿。

此外，近期港銀的加息戰大為收歛，但仍有新趨勢，就是不同存期卻享同一定存息，可追溯至10月13日，滙豐帶頭提高3個月年息0.2厘至4.5厘，跟半年看齊。中銀香港、渣打及恒生隨即緊跟，令4大行的3個月及半年罕有劃一齊報4.5厘。

論及短中長息趨同的最高息，是富邦的3個月、半年及1年年息皆報5厘，可迎合不同存戶所需，當3個月短存到期後，正值跨年及雙節效應，未幾又到農曆新年，屆時拆息若挾高，定存息有望跟加。至於1年期可先鎖定高息，慎防明年次季起聯儲局開始減息，港銀亦向長息開刀，5厘息逐漸下架。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪