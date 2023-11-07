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就業市場冷卻美元回吐　人幣市場情緒逐步修復

宏觀解讀 16:17 2023/11/07

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上周五公布的美國就業數據全面走弱，顯示勞工市場正在冷卻，降低聯儲局進一步加息的逼切性。美國10年期債息高位回落超過50基點，但由於聯儲局仍很可能維持高息一段更長時間，美債息正在收復失地，加上美國經濟仍大致較其他主要經濟體強韌，美元反彈。另一方面，澳洲儲備銀行恢復加息25基點，然而會後聲明顯示鴿派轉向，對未來的利率指引從將可需要更多緊縮變成是需否進一步緊縮，暗示未來政策走向仍然視乎經濟數據，澳元在決策會議後延續跌勢。

儘管美元反彈，人民幣仍然保留7.3水平以下的升勢。近日，人民幣市場情緒有所收修復，在房地產市場危機尚未平息之際，中國當局再度加大力度支持有國企背景的發展商，以避免債務違約風波蔓延至國企發展商，並提振投資者對中國房地產市場的信心。筆者認為，假如中國經濟形勢及房地產市場有所好轉，配合美元及美息回調，人行或尋找機會稍為放寬對人民幣中間價的指導，部署退出對人民幣匯價的支持措施。

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

責任編輯︰梁浩碩

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欄名 : 外幣滙穗

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