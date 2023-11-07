【小米14】小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單

小米集團（01810）上周推出全新小米14系列手機，銷情理想，創辦人兼董事長雷軍在社交平台透露，小米14至今銷量已超過100萬台，但嚴重缺貨，集團正拼命催單。

小米股價周二（7日）逆市上升，收報15.82元，升1.8%，成交額15.8億元。

大行對小米最新評級及目標價

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小米14系列手機上周二（10月31日）開賣，首日銷售開賣5分鐘的銷量，是上一代小米13系列的6倍。首銷4小時打破4大電商平台「天貓、京東、快手、抖音」近一年所有國產手機全天銷售及銷售額」紀錄。

今次小米14系列備受關注，主要搭載小米自研的澎湃OS（Xiaomi HyperOS），加上性能、熒幕、相機、外觀設計等等配置，都相比上一代有跨越式的升級，令小米14系列銷售異常火爆。

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記者：李兆明