Nike告New Balance和Skechers 指其濫用Nike 「Flyknit 」專利技術

Nike（NKE）周一（6日）對競爭對手New Balance和Skechers（SKX）提出聯邦訴訟，指控這兩家公司侵犯 了Nike製造運動鞋鞋面技術的相關專利。訴訟稱，New Balance的幾款運動鞋和斯凱奇的幾款運動鞋濫用了Nike的 「Flyknit 」專利技術，用於跑步鞋、足球鞋和籃球鞋。

Nike先前曾起訴Adidas (ADSG)、Puma (PUMG) 和Lululemon (LULU)侵犯 Flyknit 專利。 Adidas和Puma已就訴訟達成和解，而Nike起訴 Lululemon 的案件仍在審理中。

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

New Balance 在聲明中說， 它「完全尊重競爭對手的智慧財產權，但Nike並不擁有以業界沿用數十年的傳統製造方法設計和生產鞋類產品的專屬權。」

Nike公司網站稱，其 Flyknit 技術「使用高強度纖維打造輕質鞋面，並有針對性地提供支撐、拉伸和透氣性」。 訴訟稱，這項專利技術使Nike能夠在減少材料和廢物的情況下製造高性能鞋面。

Nike稱New Balance公司的 Fresh Foam、FuelCell 和其他系列的鞋子侵犯了Nike的專利權，又指Skechers的 Ultra Flex 和 Glide Step 品牌在內的鞋類產品侵犯了其專利權。其已向法院提出了數額不詳的賠償要求，並要求法院下令永久禁止New Balance和Skechers侵犯其專利權。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5







【著數優惠】7-Eleven11月7日辦限定大「折」日 購物滿$100 即享全單77 折【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

港鐵11月12日推殘疾人士免費乘車優惠 陪伴照顧者也可免費乘車，詳見【下一頁】

【理財個案】退休夫婦每月開支逾6萬 專家教用3招製造收入，詳見【下一頁】



KidZania 趣志家至今已遍佈全球 27 個地區，超過 18 個據點，共接待超過一億名顧客。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷