保誠PRUVenture 精英發展計劃 創建夢想  打造年青領袖

隨着大眾對個人與家庭保障日益重視，財務策劃行業發展更趨蓬勃。保誠保險有限公司（下稱保誠）近年推出PRUVenture精英發展計劃（下稱 PRUVenture計劃），協助各界專才及大學畢業生發展理財策劃事業，同時打造優秀營銷團隊。保誠旗下的縉領家族亦透過此計劃從各行各業乃至高等院校招賢納士，引領他們邁出事業成功的第一步。

招賢納士 陳潤生用「心」建精英團隊

不少保險公司均推出人才培育計劃，為有志投身理財策劃行業的人士提供培訓，然而保誠資深區域經理陳潤生(Sang)認為，「選才」與「育才」同樣重要。「我旗下有近80位團隊成員，逾八成均擁有大學或以上學歷，當中不乏金融界專才、專業人士，甚至跨國企業高管等。他們除了坐擁高學歷、優厚背景等『硬實力』，具備『心、心、力、信』，即上進心、責任心、親和力及高度誠信的『軟實力』亦是關鍵。」

「人聚在一起只是聚會，心聚在一起才是團隊。縉領家族一直以互信、互助、並肩、並進、共創、共贏及感恩，作為團隊的核心文化，助團隊成員以至客戶實現不同人生目標。」Sang相信，憑藉保誠系統化的招募及培訓支援，配合縉領家族的高效管理文化，定能助各精英打造優秀團隊。

▲ 陳潤生認為PRUVenture計劃猶如「少林寺」，為行業精英提供多元化支援，引領他們踏上成功之途。

Sang於16年職業生涯屢獲業界殊榮，2021及2022年更橫掃保誠資深區域經理級別所有周年大獎。他表示，市場需要一直存在，然而能否抓住機遇，則視乎從業員能否掌握當中竅門——令客戶明白自己的需要，繼而為他們度身訂造最頂尖的理財策劃及財富管理服務。

「Always deliver more than expected(給予的永遠要超出別人的預期)，惟有這樣才能滿足現今客戶的需要。而保誠推出的PRUVenture和PRUVenture Elite計劃正切合這方面的發展，所有獲推薦加入計劃的成員均須經過嚴格篩選，確保他們能夠符合團隊、公司及客戶的期望。」Sang形容計劃猶如保誠的「少林寺」，既為公司挑選出具持續發展潛質的精銳人士，同時亦為他們提供開展事業、招募及管理團隊的支援，引導他們成為行業的中流砥柱，踏上成功之途。

▲ 陳潤生乃業內各大獎項的常客，他在2021與2022年更帶領團隊囊括公司所有資深區域經理獎項的冠軍寶座。

團隊成員分享

為平衡工作及家庭生活，原於世界五百強公司擔任港澳區銷售主管的保誠區域經理黃暢娟(Maggie)毅然放棄高薪厚職於2018年加入保誠。由於具備豐富團隊管理與銷售經驗，她入行不久已建立團隊，且在缺乏背景和人脈下成功建立自己的內地客戶群，並不斷獲得客戶轉介，無奈卻遇上世紀疫情爆發，影響其發展大計。

「What doesn't kill you makes you stronger(逆境使人更堅強)，我深信態度決定高度。由於本地業務穩健，我們繼續專注本地客戶服務，同時透過每周定期培訓和會議，令團隊保持活動量。」憑藉多管齊下的措施，加上PRUVenture計劃的協助，Maggie和團隊在疫情期間，無論招募及業績均錄得可觀增長，其團隊在2022年的生意額更有雙位數升幅，並榮膺公司年度最高續保率團隊及年度最高生產力營業隊伍等五大獎項。

曾於國際消費品企業擔任高管的呂素伶(Angelina)早年為照顧子女成為全職媽媽，七年前獲舊東家力邀重投職場。然而人生階段的轉變，令她對事業發展有新體會。去年了解過PRUVenture計劃後，令她明白理財策劃乃可持續發展、具挑戰性、且對社會饒富意義的事業，遂跳出舒適圈加入保誠，短短4個月便取得其首個百萬圓桌(MDRT)會員資格，更晉升為資深營業經理。

Angelina補充，除了參與培訓及業務會議，PRUVenture學員間亦設有專屬通訊群組，各精英的經驗和網絡，俱能成為彼此成長的養份，達致教學相長。「保誠亦設有一站式客戶管理平台PRULeads，透過大數據分析客戶理財需要，並提醒我們定期與客戶聯絡，大大提升銷售成效。」她稱未來會專注團隊發展，並鼓勵更多有志發展個人事業的朋友入行，果敢追夢。

於英國倫敦大學學院修畢教育碩士，曾於大學任教的麥頌研(Jay)因見本港的理財教育存在發展空間，且有感教育不應局限於學校，遂決定投身理財策劃，繼續以生命影響生命。她入職後積極發展團隊，在短時間內躍升至分行經理，並透過PRUVenture計劃成功招募眾多行業精英，令她在兼顧個人事業與團隊發展時更得心應手。

「PRUVenture計劃不單授以學員系統化的專業知識和技巧，以助他們的事業迅速起步，更從中建立相關社群，致使不同團隊的成員可互相學習。此等配套有效拓闊理財顧問的視野和網絡，令上綫經理輔佐新成員起動時更事半功倍。」Jay透露其團隊約8成人加入了PRUVenture計劃，當中特設財務支援，令伙伴在其事業的起步階段可更專心致志。



（特約）