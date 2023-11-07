【工商舖透視鏡】 航空公司與實體店

據美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年第三季四大核心區的空置率回落至9.7%，屬2020年第一季錄9.2%後近三年半的季度新低。不少空置數年的舖位也覓得新租客，其中中環盈置大廈一個複式巨舖便在丟空3年後，由阿聯西航空以55萬月租承租，為近期舖市帶來新鮮感。

這宗租賃個案為盈置大廈地下及1樓，建築面積近6千方呎，丟空前的租客為著名運動品牌NIKE，由2013將旗艦店從同區的萬年大廈遷至盈置大廈，續租至2020年後因不敵疫情撤出，租金最高曾達每月160萬元，後減至90萬元。而據市場消息指，業主在通關後以月租65萬元放租，最終成功以55萬元租出。

此成交租金雖然與高峰期相比，跌近7成，但以現時未完全復甦的舖市而言，既不昂貴亦不算便宜。其實地下連1樓這種複式的大面積舖位，往往比獨立的中小型舖位更難尋得租客。若租用作食肆，上落兩層或對顧客造成不便，用以作陳列室則甚為適合。而阿聯酋航空租用作體驗中心，與陳列用途相近，亦需要大面積舖位，可謂「啱啱遇著剛剛」才可成就是次租賃成交。

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阿聯酋航空雖為全球排名甚高的航空品牌，但港人對其認知卻不算清晰，在港的定位也不夠鮮明。阿聯酋航空進駐中環開設體驗中心，屬市場推廣的一種。在體驗中心設置商務客艙、尊尚經濟客艙，能夠讓中環不少商務客人感受到選用阿聯酋航空所得到的尊貴服務及體驗。當有商務行程之時，便很可能改選阿聯酋航空，從而擴大市場份額。而盈置大廈舖位的落地玻璃，其實也帶有宣傳效果。當更多人了解品牌後，筆者估計可能會再作其他媒體的推廣。

無獨有偶，去年12月國泰航空亦開設了全球首間實體店，店裡售賣旅遊用品及國泰與其他品牌的聯乘產品等。此舉能夠令業務更多元，而在實體店消費所賺取的里數亦對顧客選用他們的航空服務有所幫助。無論是阿聯酋航空或國泰航空，租用商場舖或地舖開設實體店、體驗中心，均是可助業務發展的商業決定、市場策略。不過其他在港已有既定形象或財力沒那麼雄厚的航空品牌，應不會效法開設實體店。