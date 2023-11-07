▲ 【分析】萬科獲深圳國資委及深鐵支持未夠? 瑞銀指仍有兩問題要解決

萬科 （02202） 日前與金融機構的會議獲深圳地鐵及深圳國資委表態支持，瑞銀指，是次會議無疑可以改善投資者的情緒，但認為萬科仍有兩大問題未解決，包括疲弱銷售下資本淨流出，以及深圳地鐵無條件支持。

在銷售方面，瑞銀指，萬科需要每月銷售達到335億元人民幣才可以實現自由現金流的平衡。在8月至10月三個月，萬科平均每月只是實現了銷售約288億元人民幣。

考慮到萬科在過去六個月買地的趨勢，瑞銀預期，萬科每月銷售可以回復至300億元人民幣，但仍低於335億元人民幣的所準水平。該行又指，萬科亦需要加快買地節奏，以獲得足夠的可售資源。

至於第二個問題，瑞銀認為，只有投資者看到深圳地鐵確切對萬科的無條件支持，信心才會回復，這與純國企發展商的情況相似，因為萬科為混合所有制企業。

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編輯：袁諾曦