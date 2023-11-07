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【2023稅貸戰】華僑信用財務推即供免息稅貸 須注意手續費
華僑信用財務今天（11月7日）正式宣布推出「即供免息」稅務貸款計劃，標榜每月平息為0%，但須注意豁免全期利息，須收手續費，合資格客戶最低為每年貸款額1.46厘，且須過三關：（1）至少獲批50萬元貸款；（2）還款期兩年；（3）獲批貸款後1個月內開立「宏富理財」戶口，再存入100萬元全新資金及敍造半年定期存款。
如非合資格客戶，手續費是1.72厘，該行根據客戶的財務狀況而定。
各金融機構個人稅貸息比較
|大新
|0
|1萬至10萬元
|半年
|全新客戶，另所有稅貸客做3個月定存加息2厘，令息率突破6厘，上限50萬元新資金；至今年底
|信銀國際
|1.65
|200萬元
|1年
|獎賞金額總值18800元，須經電子渠道遞交申請並符條件
|華僑信用財務
|1.68
|150萬元
|1年
|若不計8200元現金回贈，息率為2.71厘。全新宏富理財客現金回贈1萬元，息率為3.48厘；不計回贈為4.15厘
|花旗
|1.78
|150萬元
|1年
|指定理財高端客有機享8000元現金券，至12月底
|中銀香港
|1.78
|150萬元
|1年
|11月15日或之前申請最高享6000元早鳥優惠現金回贈
|恒生
|1.78
|150萬元
|1年
|現金回贈6000元
|工銀亞洲
|2.18
|100萬元
|6個月
|現有銀行戶口、貸款或信用卡客戶
|AEON信貸財務
|3.24
|80萬元
|兩年
|現金回贈1萬元
|大眾財務
|4.04
|1萬元
|1年
|全新或特選客有機獲贈5000元超市禮券，至2024年3月底
|註：最終條款及息率以業界公布為準
至於稅貸息實際年利率低至1.68厘，已包括8200元現金回贈。而最高貸款額為300萬元或月薪12倍（以較低者為準），還款期可選擇最短3個月至最長24個月，讓客戶可盡享靈活低息稅貸優惠。
還款期3個月至24個月
華僑信用財務指，現時高息環境持續，市場貸款利率仍高企，該行今年繼續推具吸引力的稅務貸款優惠，讓客戶在息口趨升下仍可申請低息稅貸，以應付交稅的同時，有充裕的資金流動性，以支付其他生活開支。
此外，客戶如符合指定貸款額要求，不論全新或現有華僑宏富理財客戶，均可享更佳稅貸息率。
華僑信用財務指，現時市面上大多數稅貸計劃只提供一年或以上的還款期，部分稅貸產品還款期不足一年，所收取的手續費亦以一年計算，客戶無法因縮短還款期而節省支出。華僑信用財務考慮到部分客戶更青睞少於12個月還款期的稅貸產品。有見及此，華僑信用財務提供最短為3個月的還款期，總手續費按還款期而定，由於還款期縮短，故手續費相應減少，更高靈活性。
華僑銀行行政總裁歐陽麗玲表示，該行一直致力為客戶提供多元化貸款產品，以滿足客戶人生不同階段的需要。品牌統一後，將繼續以多樣化的策略，去爭取市場佔有率。深信憑藉多年税貸經驗，更有條件提供優質服務及最合適的息價，照顧不同的客戶層，並以具競爭力的利率，在稅貸市場中突圍而出，既鎖定舊客戶，又同時開拓新客源，進一步鞏固在稅貸市場的領導地位。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪