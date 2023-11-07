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【2023稅貸戰】華僑信用財務推即供免息稅貸 須注意手續費

Hot Talk 15:36 2023/11/07

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9間金融機構已推個人稅務貸款

華僑信用財務今天（11月7日）正式宣布推出「即供免息」稅務貸款計劃，標榜每月平息為0%，但須注意豁免全期利息，須收手續費，合資格客戶最低為每年貸款額1.46厘，且須過三關：（1）至少獲批50萬元貸款；（2）還款期兩年；（3）獲批貸款後1個月內開立「宏富理財」戶口，再存入100萬元全新資金及敍造半年定期存款。

如非合資格客戶，手續費是1.72厘，該行根據客戶的財務狀況而定。

各金融機構個人稅貸息比較

大新01萬至10萬元半年全新客戶，另所有稅貸客做3個月定存加息2厘，令息率突破6厘，上限50萬元新資金；至今年底
信銀國際1.65200萬元1年獎賞金額總值18800元，須經電子渠道遞交申請並符條件
華僑信用財務1.68150萬元1年若不計8200元現金回贈，息率為2.71厘。全新宏富理財客現金回贈1萬元，息率為3.48厘；不計回贈為4.15厘
花旗1.78150萬元1年指定理財高端客有機享8000元現金券，至12月底
中銀香港1.78150萬元1年11月15日或之前申請最高享6000元早鳥優惠現金回贈
恒生1.78150萬元1年現金回贈6000元
工銀亞洲2.18100萬元6個月現有銀行戶口、貸款或信用卡客戶
AEON信貸財務3.2480萬元兩年現金回贈1萬元
大眾財務4.041萬元1年全新或特選客有機獲贈5000元超市禮券，至2024年3月底
註：最終條款及息率以業界公布為準

至於稅貸息實際年利率低至1.68厘，已包括8200元現金回贈。而最高貸款額為300萬元或月薪12倍（以較低者為準），還款期可選擇最短3個月至最長24個月，讓客戶可盡享靈活低息稅貸優惠。

還款期3個月至24個月

華僑信用財務指，現時高息環境持續，市場貸款利率仍高企，該行今年繼續推具吸引力的稅務貸款優惠，讓客戶在息口趨升下仍可申請低息稅貸，以應付交稅的同時，有充裕的資金流動性，以支付其他生活開支。

此外，客戶如符合指定貸款額要求，不論全新或現有華僑宏富理財客戶，均可享更佳稅貸息率。

華僑信用財務指，現時市面上大多數稅貸計劃只提供一年或以上的還款期，部分稅貸產品還款期不足一年，所收取的手續費亦以一年計算，客戶無法因縮短還款期而節省支出。華僑信用財務考慮到部分客戶更青睞少於12個月還款期的稅貸產品。有見及此，華僑信用財務提供最短為3個月的還款期，總手續費按還款期而定，由於還款期縮短，故手續費相應減少，更高靈活性。

華僑銀行行政總裁歐陽麗玲表示，該行一直致力為客戶提供多元化貸款產品，以滿足客戶人生不同階段的需要。品牌統一後，將繼續以多樣化的策略，去爭取市場佔有率。深信憑藉多年税貸經驗，更有條件提供優質服務及最合適的息價，照顧不同的客戶層，並以具競爭力的利率，在稅貸市場中突圍而出，既鎖定舊客戶，又同時開拓新客源，進一步鞏固在稅貸市場的領導地位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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