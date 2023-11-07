【2023稅貸戰】華僑信用財務推即供免息稅貸 須注意手續費

▲ 9間金融機構已推個人稅務貸款

華僑信用財務今天（11月7日）正式宣布推出「即供免息」稅務貸款計劃，標榜每月平息為0%，但須注意豁免全期利息，須收手續費，合資格客戶最低為每年貸款額1.46厘，且須過三關：（1）至少獲批50萬元貸款；（2）還款期兩年；（3）獲批貸款後1個月內開立「宏富理財」戶口，再存入100萬元全新資金及敍造半年定期存款。

如非合資格客戶，手續費是1.72厘，該行根據客戶的財務狀況而定。

各金融機構個人稅貸息比較

大新 0 1萬至10萬元 半年 全新客戶，另所有稅貸客做3個月定存加息2厘，令息率突破6厘，上限50萬元新資金；至今年底 信銀國際 1.65 200萬元 1年 獎賞金額總值18800元，須經電子渠道遞交申請並符條件 華僑信用財務 1.68 150萬元 1年 若不計8200元現金回贈，息率為2.71厘。全新宏富理財客現金回贈1萬元，息率為3.48厘；不計回贈為4.15厘 花旗 1.78 150萬元 1年 指定理財高端客有機享8000元現金券，至12月底 中銀香港 1.78 150萬元 1年 11月15日或之前申請最高享6000元早鳥優惠現金回贈 恒生 1.78 150萬元 1年 現金回贈6000元 工銀亞洲 2.18 100萬元 6個月 現有銀行戶口、貸款或信用卡客戶 AEON信貸財務 3.24 80萬元 兩年 現金回贈1萬元 大眾財務 4.04 1萬元 1年 全新或特選客有機獲贈5000元超市禮券，至2024年3月底 註：最終條款及息率以業界公布為準

至於稅貸息實際年利率低至1.68厘，已包括8200元現金回贈。而最高貸款額為300萬元或月薪12倍（以較低者為準），還款期可選擇最短3個月至最長24個月，讓客戶可盡享靈活低息稅貸優惠。

還款期3個月至24個月

華僑信用財務指，現時高息環境持續，市場貸款利率仍高企，該行今年繼續推具吸引力的稅務貸款優惠，讓客戶在息口趨升下仍可申請低息稅貸，以應付交稅的同時，有充裕的資金流動性，以支付其他生活開支。

此外，客戶如符合指定貸款額要求，不論全新或現有華僑宏富理財客戶，均可享更佳稅貸息率。

華僑信用財務指，現時市面上大多數稅貸計劃只提供一年或以上的還款期，部分稅貸產品還款期不足一年，所收取的手續費亦以一年計算，客戶無法因縮短還款期而節省支出。華僑信用財務考慮到部分客戶更青睞少於12個月還款期的稅貸產品。有見及此，華僑信用財務提供最短為3個月的還款期，總手續費按還款期而定，由於還款期縮短，故手續費相應減少，更高靈活性。

華僑銀行行政總裁歐陽麗玲表示，該行一直致力為客戶提供多元化貸款產品，以滿足客戶人生不同階段的需要。品牌統一後，將繼續以多樣化的策略，去爭取市場佔有率。深信憑藉多年税貸經驗，更有條件提供優質服務及最合適的息價，照顧不同的客戶層，並以具競爭力的利率，在稅貸市場中突圍而出，既鎖定舊客戶，又同時開拓新客源，進一步鞏固在稅貸市場的領導地位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪