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【香港樓市】陳茂波：樓市減辣後市場反應冷靜是好事　只要客戶持續供樓還款付息、銀行不會call loan

宏觀解讀 15:27 2023/11/07

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【香港樓市】陳茂波：樓市減辣後市場反應冷靜是好事　只要客戶持續供樓還款付息、銀行不會call loan

政府早前放寬樓市3大辣招，但樓市仍未有明顯起色，東涌地皮又流標。財政司司長陳茂波表示，樓市上落受一系列因素影響，包括經濟、息口走勢、就業市場及市民收入增長等，香港是小型開放型經濟體，受外圍地緣政治因素左右，利率高企亦拖慢增長步伐，故買樓人士取態更審慎是可以理解的，政府放寬辣招後，市場反應冷靜反而是好事。

陳茂波稱，當年引入樓市辣招時，主要希望防止短炒及應對住宅供求不平衡，但近年樓市炒賣氣氛已消退，加上供求趨向穩定，故政府調整部分辣招。

負資產宗數與高峰仍有一段距離

本港負資產宗數升至1.1萬宗，陳茂波指，現時負資產宗數，與回歸後的高峰逾10萬宗仍有一段距離，而銀行面對客戶的擁有負資產物業，只要客戶持續供樓還款付息，一般不會提早要求償還貨款（call loan）。目前外圍環境縱有挑戰，本港經濟畢竟仍有逾3%增長，失業率亦維持於2.8%，反映市民的供款能力穩定，更重要的是，供樓開支佔收入比例低於40%，脫供比例少於0.1%，相信本港樓市會有秩序調整，而不會構成金融風險。

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記者：陳韻妍

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