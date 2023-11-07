  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部

環球社會熱點 15:24 2023/11/07

分享：

分享：

美國前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨初選支持度高企，相信將出選明年總統大選。美國媒體報稱，特朗普已密謀重返白宮後的報復計劃，打擊反對派及政敵。據悉，特朗普首要目標是司法部。

【美國大選】民調揭拜登選情告急 特朗普於5搖擺州領先 【下一頁】

美國華盛頓郵報引述消息人士指出，特朗普近月曾透露，如果再次成為總統將要求司法部調查自己任內﹑現在成為特朗普批評者的官員及盟友，包括前白宮幕僚長凱利（John Kelly）及前司法部長巴爾（William Barr）等。特朗普被指談及起訴部分聯邦調查局（FBI）及司法部官員。

特朗普亦曾公開表明，一旦再成美國總統，將委任特別檢察官「追擊」現任總統拜登（Joe Biden）及其家族。

據悉，特朗普幕僚把策劃報復行動方案外包予右翼智庫，並起名為「2025計劃」，希望加大特朗普潛在指揮司法部的權力。當中包括提議起草行政命令，根據反叛亂法（Insurrection Act）安排軍隊直接進入本地執法部門。

佛州海湖莊園估值不足2.1億？ 特朗普被指虛報至逾40億 【下一頁】

特朗普競選團隊發言人未有回應事件，只強調特朗普現階段只集中在初選中擊敗所有對手，並在大選中打倒拜登。發言人表明，特朗普永遠支持法律和秩序及擁護憲法。

弗吉尼亞大學憲法法律教授Saikrishna Prakash直言，潛在總統候選人報復政敵及反對派的想法十分危險及不符合憲法。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
今日
【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟
2023/11/06
美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟
中東衝突恐釀全球經濟衰退 兩大華爾街巨頭警告
2023/11/06
中東衝突恐釀全球經濟衰退 兩大華爾街巨頭警告
【以巴戰爭】布林肯訪約旦河西岸及伊拉克 阿巴斯促停火
2023/11/06
【以巴戰爭】布林肯訪約旦河西岸及伊拉克 阿巴斯促停火
【以巴戰爭】美眾院通過1115億援以國法案 料難過參院
2023/11/03
【以巴戰爭】美眾院通過1115億援以國法案 料難過參院

你可能感興趣

【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
今日 12:27
【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題
美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟
14:38 2023/11/06
美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟
中東衝突恐釀全球經濟衰退 兩大華爾街巨頭警告
13:09 2023/11/06
中東衝突恐釀全球經濟衰退 兩大華爾街巨頭警告
地緣政治 選舉 美國 特朗普 總統大選 白宮 美國共和黨 拜登

下一篇文章

普京傳有意掌權最少至2030 助俄度過難關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款