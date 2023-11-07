特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部

美國前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨初選支持度高企，相信將出選明年總統大選。美國媒體報稱，特朗普已密謀重返白宮後的報復計劃，打擊反對派及政敵。據悉，特朗普首要目標是司法部。

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美國華盛頓郵報引述消息人士指出，特朗普近月曾透露，如果再次成為總統將要求司法部調查自己任內﹑現在成為特朗普批評者的官員及盟友，包括前白宮幕僚長凱利（John Kelly）及前司法部長巴爾（William Barr）等。特朗普被指談及起訴部分聯邦調查局（FBI）及司法部官員。

特朗普亦曾公開表明，一旦再成美國總統，將委任特別檢察官「追擊」現任總統拜登（Joe Biden）及其家族。

據悉，特朗普幕僚把策劃報復行動方案外包予右翼智庫，並起名為「2025計劃」，希望加大特朗普潛在指揮司法部的權力。當中包括提議起草行政命令，根據反叛亂法（Insurrection Act）安排軍隊直接進入本地執法部門。

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特朗普競選團隊發言人未有回應事件，只強調特朗普現階段只集中在初選中擊敗所有對手，並在大選中打倒拜登。發言人表明，特朗普永遠支持法律和秩序及擁護憲法。

弗吉尼亞大學憲法法律教授Saikrishna Prakash直言，潛在總統候選人報復政敵及反對派的想法十分危險及不符合憲法。

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責任編輯：吳漢培