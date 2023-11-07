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【阿里巴巴9988】美上市物流商百世 獲阿里財團提出私有化

股樓投資 16:11 2023/11/07

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美國上市的中國物流公司百世集團(美：BEST)公告，收到阿里巴巴（09988）、菜鳥、及百世創始人周韶寧組成的買方財團提出的初步不具約束力的收購所有已發行普通股的要約。建議收購價格為每股普通股0.144美元或每股ADS現金2.88美元。買家財團在建議書中稱，計劃以來自百世的股本（展期股權）和現金來資助這筆潛在交易。百世亦宣布，該公司董事會已成立一個由三名獨立董事組成的特別委員會，以評估和審議該建議書和潛在的交易。百世美股周一收報2.65美元上升10.8%。阿里今日全日收報83.15元，跌2%。

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截至今年２月，阿里持有百世集團32.7％的股權，為第一大股東；周韶寧則持股12.1％。市場分析指，阿里物流平台菜鳥長期注重歐美業務。反觀百世則於東南亞多國建立物流網絡。一旦成功收購百世，將有助阿里加強布局東南亞電商物流。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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