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【瑞銀業績】瑞銀第3季蝕7.85億美元、自2017年以來首錄虧損　受累整合瑞信相關成本

股市 15:05 2023/11/07

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【瑞銀業績】瑞銀第3季蝕7.85億美元、自2017年以來首錄虧損　受累整合瑞信相關成本

瑞銀（UBS）周二（7日）公布第3季業績，受累收購瑞信（Credit Suisse）所產生的約20億美元整合相關成本，其季度虧損達7.85億美元，遠高預期的4.44億美元，也令瑞銀自2017年以來首次出現虧損。瑞銀第3季總營收為117億美元，按季增長23%；剔除收購的影響，稅前經營利潤為8.44億美元。

瑞銀繼續裁員，此舉在整合瑞信相關成本佔了很大一部分。瑞銀表示，截至 9 月底，該行共有115,981 名員工，低於6月底合併後銀行全職員工 119,100 人。瑞銀表示，為了在收購後節省成本，將裁減一些工作崗位，其中僅在瑞士就裁減3,000個工作崗位。

瑞銀財管利潤低於預期

瑞銀主業之一財富管理部門稅前利潤為10.1億美元，低於預期，但淨新增客戶資金達220億美元，是過去一年半以來首次出現正流入；資產管理部門的利潤也低於預期。 

值得留意是，瑞銀收購瑞信後，曾在次季產生的負商譽（Negative Goodwill），即是收購資產的公允價值高於購買價格，帶動瑞銀次季淨利達288.8億美元。

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編輯：李哲毅

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