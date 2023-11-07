【內房危機】碧服逾7成溢價增持合富輝煌 涉資1.58億 持股將增至38.1%

碧桂園服務（06098）公布，計劃以每股1.61元，增持內地地產代理公司合富輝煌（00733）股份，作價較合富輝煌周一（6日）收市價有73.1%溢價。

合富輝煌周二（7日）顯著造好，最高曾升64.5%至1.53元，截至3時報1.41元，升51.6%，成交額518萬元；碧服報7.13元，跌3.5%，成交額1.1億元。

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根據協議，碧服將向合富輝煌控股股東扶偉聰收購10.63%持股，約7,164萬股，每股作價1.61元，涉資1.15億元；另碧服會再以同等作價，購入合富輝煌2,696.6萬股新股，涉資4,324萬元，總代價約1.58億元。

交易完成後，碧服於合富輝煌持股將由25%增加至38.1%，扶偉聰家族則持股由42.42%降至30.57%。碧服表示，透過本次戰略合作，可與合富輝煌集團將於房地產代理服務領域整合各自競爭優勢及共享綫上渠道及綫下資源，構建業務協同效應。

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記者：李兆明