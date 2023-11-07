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【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化　香港要為此做好準備

股市 15:41 2023/11/07

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【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化　香港要為此做好準備

金管局前總裁任志剛在國際金融領袖投資峰會上表示，目前香港面對非常複雜地緣政治環境，希望國務院副總理本周稍後訪美與美國財長耶倫會面，能有建設性的成果。他稱，不認為中美這世上最大兩個經濟體能脫鈎，而且金融全球化已經進展到不可回頭的地步，作為全球最大的債務人不能向世上最大的債權人實施金融制裁。但由於國際金融系統可能走向兩極化，香港要為此做好準備。

同場的另一任前總裁陳德霖表示，金融穩定委員會在一些方面未予足夠關注，第一是此前長期超低息環境及充沛流動性對金融系統的影響，金融業此前所面對超低息環境是不可長久持續下去，第二是未有足夠討論長期零息對社會的影響，長期零息導致貧富懸殊差距擴大，而貨幣政策正是其中一個因素令民粹主義抬頭。

兩位前總裁亦在峰會上回顧任內難忘事情。任志剛表示，1998年應對亞洲金融風暴而干預股市後，被時任儲局主席格林斯潘指有關做法對金管局的可信度不利，但數年後格林斯潘來港出席會議時則稱任當時的做法可能是對。他又指，2008年，美林、雷曼、AIG在同一個星期內出事，當時他到一間秘密房間開夾萬，拿出應急計劃，包括銀行體系需否資金、銀行流動性、確保存款等各方面，最終動用了所有計劃。

另外任志剛表示，曾思考若在88樓辦公室觀賞煙花會否有趣，但最終發現看得到的是放煙花所釋出的煙霧，又稱曾試過十號風球時身處辦公室，靠在窗邊感受震動。

陳德霖指，接手任志剛而成為總裁後不久，2009年10月，美國要進行量寬，且似乎是為時較長，為防止本地樓市過熱，而出現1997年般泡沫情況，很短時間便推出逆周期措施。

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記者：胡學能

港股 任志剛 陳德霖 香港金融管理局
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