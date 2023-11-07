【網絡安全】企業忽視身份安全　逾四成企業仍處於初期發展階段

▲ 網絡保安中的身份認證，很容易被忽略。

企業身份安全解決方案供應商SailPoint Technologies發佈2023年《The Horizons of Identity Security》年度報告研究結果。硏究與Accenture 合作，收集來自美洲、歐洲和亞洲超過375名全球網絡、安全管理人員的洞察見解，探討身份安全市場現時的狀況，以及未來的發展方向。

▲ SailPoint 香港及澳門董事總經理戴健慶指， 人工智能有助因應不同職位的需求，制定身份權限。（梁巧恩攝）

報告發現，44%企業的身份安全仍處於初期發展階 段。即使是發展成熟的企業，憑企業的基礎管治能力，機構內受保護的身份仍不足70%。

平均而言，企業內超過30%的身份並不受身份安全方案適當保護，尤其是第三方身份、機器身份及數據。建立身份安全基礎實力可加快企業回應安全事件的速度，防止惡意行為份子取得驗證並進入企業內部系統，並且限制員工過度存取非必要的權限。

另一項值得留意的結果是，配備AI技術的方案可協助企業增加先進功能及提升業務靈活度,，從而大大加速企業發展。

不過，無論是網絡安全還是數碼轉型策略的制定，企業高層的支持十分重要。然而77%受訪者指「管理層的有限支持或關注」是投資於身份安全的主要障礙,，僅次於預算限制(91%)。報告結果清楚顯示，強大的身份安全計劃能夠提升業務靈活性和 創新，同時降低風險、提升效率並推進技術項目發展。

SailPoint 香港及澳門董事總經理戴健慶表示:「大部分亞太區企業的身份安全，仍處於初期發展階 段。」他進一步指， 人工智能有助因應不同職位的需求，制定身份權限，無需當事人或主管花時間研究及作出要求。亦可因應企業及市場需要，持續作出調整。

記者：梁巧恩